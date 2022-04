Yancey MBADI

Chef de projet et Spécialiste de la relation client et de la qualité de service pour l' “User eXperience”, mes compétences et expériences répondent aux exigences de la gestion de projet fonctionnel en AMOA



Mes compétences :

Ux design

Intégration web

Responsive Design

Gestion de projet web

Développement web

Référencement internet

Gestion de la relation client

Scrum

Réseaux sociaux professionnels

Méthode agile

Webmarketing

Web design