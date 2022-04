Yandibene ANGE SNEL IGOR

Ange Snel Igor YANDIBENE

Mobiles : (242) 05 561-71-83 ; (242) 05 506-80-80

Email : yandibene.angesnel@gmail.com; tontonsax@gmail.com



Technicien Logistique & Approvisionnement

Inventaire et gestion de stock (en charge du Contrôle du Matériel)

Technicien SAP

Responsable d’expédition des Produits Dangereux (DGD)

Maitre de Cérémonie /Conférencier/Formateur de Français et d’Anglais



ETUDES ET FORMATIONS



2003: Certificat de déclarant en Douanes

1998: Licencié ès Lettres, Section : Langues Vivantes étrangères,

Option : Littérature et civilisation du monde Anglophone - Université MARIEN NGOUABI



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



BAKER HUGHES 1er Avril 2013 - 31 Décembre 2015 agissant en qualité de :

 Technicien Logistique (Fret et Régimes douaniers)

 Technicien SAP (gestion informatique Import/Export du matériel

 Gestionnaire de stock (Contrôle physique et inventaire du matériel)



PANALPINA Transports Mondiaux : Avril 2005-Février 2010 en qualité de:

-Technicien de Consignation des navires (215 voyages sur les Rigs offshore)

(Agent maritime chargé des opérations d’arraisonnement on shore et offshore)

-Passeur en douanes chargé de la documentation Import et Export des navires

-Operateur de saisie des documents douaniers dans le système SYDONIA



LANGUES

 Français (parlé - écrite -lue) Courant

 Anglais (parlé - écrite -lue) Courant

 Russe (parlé - écrite -lue) Moyen



FORMATIONS PROFESSIONNELLES



2013 Procédures des Régimes Douaniers - PANALPINA

2012 Formation en Produits Dangereux a Johannesburg



2012 Formation SAP - Transaction Logistique - Houston (BHI)

2012 Formation sur la manipulation des palans roulant par APAVE

2011 Formation en Logistique SAP – Port Gentil (Baker Hughes)