Je suis médecin cubaine, en tant que médecin assistant en Anesthésiologie et Réanimation j’ai appris à prendre soin de tout type de patient: adultes, personnes âgées, personnes en fragilité, etc. Passionné pour mon métier, j’ai appris à réaliser plusieurs tâches dans le cadre d’urgence, maîtriser le stress et travailler en équipe.