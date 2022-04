Dotée d'une longue expérience dans la gestion et le développement d'agences d'emploi sur la haute Normandie et particulièrement dans le secteur du BTP et des PME ; j'ai tissé un solide réseau social et professionnel proche des acteurs de l entreprise.





mon savoir faire et mon engagement prouvé :



RECRUTER des collaborateurs incontournables, impliqués et engageant l'avenir de l'entreprise vers un futur constructif

RAPPROCHER des dirigeants et des cadres potentiellement repreneurs

VALIDER les recrutements effectués par les TPE et PME

ACCOMPAGNER le dirigeant vers les outils RH tels : livrets d’accueil, médiation, formalisation d'entretien annuels d’évaluation, élaboration de programme de formation professionnelle à la carte et choix des organisme, aide à la prise de décision



ORGANISER et SUIVRE des journées à caractère sportif et économique pour les équipes de travail et leur leader :



Le sport est un élément moteur et incontournable de mon parcours professionnel ; cela va de l'initiation du golf (depuis 1997) sur un terrain créé avec des amis, au vélo, voile, pétanque, kart, ski....Il permet de développer des énergies positives et de renouer le dialogue ou tout simplement de se sentir solidaire de ses collègues.

cet accompagnement de terrain reste accessible aux finances même les plus frileuses de mes partenaires chefs d'entreprises.



Membre du CJD depuis 1997, je pense être imprégnée des valeurs réelles du mouvement .

C'est surement en les pratiquant que mon activité actuelle s'est imaginée et créée



Mes compétences :

Mise en relation dans les affaires

Analyse des besoins

Analyse stratégique

Organisation d'évènements

Approche directe

Définition du besoin et du profil

Recrutement

Trophee de golf

Conseil en recrutement

Recrutement batiment

Cadres et cadres dirigeants

Cadres repreneurs pour PTE et PME

RH

Manager de terrain

MANAGEMENT

ACCOMPAGNEMENT

Espaces verts

Éclairage public