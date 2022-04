Madame Monsieur,



Je suis diplômé de l’EDHEC Nice (Master Corporate Finance et Banking) et de l’université de Wuhan. Je parle et travaille en chinois, anglais et français.



Ayant 1.5 ans d'expériences en finance, contrôle de gestion en France (Crédit Agricole CIB, HSBC, Ipsos) et en Chine, celui-ci estime que mon profil international et mes compétences en Finance pourraient vous intéresser.



Je suis disponible pour un poste à partir de décembre 2016



A votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou demande de références.



Vous remerciant par avance de considérer ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.



Yang SONG (EDHEC 2016)