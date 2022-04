Vaste expérience internationale dans les domaines liés à la réalisation du système de navigation par GPS et du système d'information géographique.



Expert en C/C++, Objective-C, Java et programmation en multithread sous Android, iOS(iPhone/iPad), Windows CE(PDA/PND), Windows et Linux.



Rigueur, méthodologie, polyvalence et facilité d'adaptation.



Mes compétences :

Base de données

GPS

Traitement du signal

Système embarqué

Windows CE

Android

Iphone

IOS

C++

Objective-C

JAVA

Linux

SIG