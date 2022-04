Yang ZHANG

Je suis en préparation de deux diplômes, un diplôme d’ingénieur généraliste et un diplôme de master recherche aérodynamique et aéroacoustique. Les formations suivies pendant mes cinq ans d’étude en France m’ont apporté une base solide en gestion industrielle et en conception mécanique. En étant Chinois, je parle couramment le français et l'anglais.



Mes compétences :

CATIA V5

Witness

Pack Microsoft Office

Python

Linux

Transformation de phase de la zircone

LaTeX

Mécanique des solides

Thermomécanique

Mécanique des fluides

Zebulon

Réduction de modèles numériques