Yangjingjing DEJAUNE

Bonjour,



Actuellement en poste en tant que conseillère vente dans un grand groupe de produits de maroquinerie, je souhaite évoluer professionnellement vers une société dynamique avec une part commerciale plus prépondérante dans mon métier.



J'ai une expérience dans le secteur du tourisme et dans le secteur de la vente. Ces expériences m'ont permis de développer des qualités indispensables pour répondre aux besoins du client. Je possède également une très bonne organisation de travail et j'ai un excellent relationnel. Mon environnement personnel et professionnel m'ont permis d'acquérir un très bon niveau d'anglais technique, un niveau de français courant (et courant en chinois (langue maternelle).



Mes compétences :

Tourisme

Vente

Marketing