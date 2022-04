Yanguel ABEL

Dans un monde (africain) bouleversé par des crises récurrentes qui bloquent son développement, le monde et l'Afrique en particulier a besoin de plus d’entre-donneur que d'entrepreneur.

L'entre-donneur que je suis tente chaque jour d'apporter sa pierre en créant tant d'activités non pour moi-même mais pour ceux qui sont professionnels dans des domaines différents et dont le manque d'emploi plonge dans l'oisiveté et la pauvreté et qu'il faille bien les occuper.

Je me sens mieux avec ceux qui sont dans des situations difficiles pour leurs apporter mon message d'espoir en joignant parole et acte.



Mes compétences :

Gestion

Direction générale

Gestion de projet

Bâtiment

Management

Poésie

Organisations humanitaires

Presse écrite

Ecriture