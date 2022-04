Yanguere WALTER ALFRED

-Consultant et Chef de projet Cyber-sécurité Industriel chez Moulin Production et STIC



- RSSI +CIL au Syndicat Intercommunal des Technologies de l'Information pour les Villes



- Chef de projet infrastructure



-Administrateur Sécurité des Systèmes d’information au Conseil Général de la Loire, pilotant un projet de refonte des systèmes de sécurité réseau informatique LAN et WAN et de mise en conformité du Backbone (9 sites) et le WAN 200 sites départementaux de la Loire, Certifié CISCO CCNA 4, CCNA Sécurité (en cours).



Mes compétences :

Analyse des risques

Audit

Cartographie

IDS

IPS

ISO 27001

ISO 27002

ISO 27005

ITIL

LAN

Linux

Microsoft SQL

Routage

Switching

Télédétection

ToIP

Vlan

VRF

WAN