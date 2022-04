Yanick AUTRET

Déterminée, dynamique, autonome, ponctuelle, volontaire, rigoureuse, organisée, je recherche un emploi où je pourrais mettre en valeur tout ce qui me caractérise en oeuvre, conjuguer ma pratique et mes compétences au sein d'une entreprise dans laquelle , travailler sera un plaisir, quand on se sent bien on donne le meilleur de soi .

J'attends avec impatience vos propositions Mesdames et Messieurs les recruteurs.



Mes compétences :

Préparatrice de commande

Réceptionner les stocks