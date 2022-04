Slut a tous, je viens d`obtenir ma Licence en Gestion et je suis a la recherche d`un emploi. Je suis apte dans le domaine de la Finance, et de le comptabilité qu`elle soit générale ou analytique. Je suis disponible, serviable et j`apprend vite surtout.



Mes compétences :

Gestion de projet

Paie

Reporting financier

Fiscalité locale des entreprises

Informatique de gestion

World et excel