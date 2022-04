Yanick BOECHIE

Né en 1964, marié et père de deux enfants, j'ai suivi des études commerciales et ai commencé ma carrière comme commercial Grands Comptes dans le mobilier de bureau chez ATAL sur Paris.



Débauché par mon directeur commercial de l'époque, je le rejoint chez SG2, filiale monétique de la Société Générale pour y développer une liste de prospects Grands Comptes.



S'en suit un rapide passage dans une société de conseil sur Rouen, puis viens la grande aventure LEROY MERLIN où je rentre comme Chef de Secteur Commerce en 1991 et où j'évolue vers la logistique en 1996.



J'ai pu participer à différents groupes de travail sur les évolutions métiers (outils de gestion d'entrepôt déporté, livraisons, engins de manutention, .....).



J'occupe actuellement le poste de Chef de Secteur Logistique sur le magasin de Toulon et j'anime une équipe de 35 personnes.



Passionné d'automobiles, et en particulier de la marque Porsche, je m'étais donné pour objectif de concrétiser mon rêve pour mes 35 ans, objectif que j'ai atteint avec une très belle acquisition. J'ai ensuite créé un club auto sur le Havre, club que j'ai animé pendant plus de 10 ans.



Lier vie professionnelle et passion reste pour moi un objectif important.



Mes compétences :

Logistique globale

Commerce

Organisation et stratégie

Logistique

Organisation

Sécurité

Transport