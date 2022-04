Yanick-Henri ASSO

Voici déjà douze (12) ans que je suis au sein du groupe Bouygues et ceux par le biais de ses filiales (Bouygues Énergies et Services Congo, Mali, Côte D'Ivoire, et Bouygues Bâtiment Guinée Équatoriale, ).

Cette carrière est marquée par 10 ans d'expatriation et 2 ans en Côte d'Ivoire.



Les différentes tâches qui m'ont été confié au sein des différents départements Contrôle de Gestion m'ont permis de mettre en application toutes les connaissances reçues et acquérir par la pratique de nouvelles aptitudes.



Les tâches essentielles qui m'ont été confié sont les suivantes :

- Mise en place du plan de gestion

- Élaboration des budgets

- Création de la base de saisie du Contrôle Budgétaire, sous Excel (utilisation de macro et de la fonction tableau croisée dynamique),

- Mise en place d'indicateur de suivie de projet

- Rédaction de Procédure

- Préparation des Missions d'audit

- Contrôle des comptes,



Quelques objectifs atteints :



- En collaboration avec le Responsable du Service Matériel (SM) Bouygues Bâtiment Guinée Équatoriale, réduction du déficit SM à plus de 80%,

- Par l'introduction de l'utilisation du logiciel de gestion du groupe Bouygues (VALO NT) de type ERP, chez Bouygues Énergies et Services Côte D'Ivoire,j'ai permis de sécuriser l'information reçue et à transmettre en ce qui concerne notamment les projets de déploiement de site GSM(Téléphonie Mobile). Bien entendu, en collaboration avec l'équipe projet et le département de gestion.



L'accomplissement de ses tâches et l'atteinte de ses objectifs reposent sur la création d'un climat de confiance établi entre opérationnel et fonctionnel. A tout cela s'ajoute un bon relationnel, un esprit d'initiative et une maîtrise parfaite des logiciels de bureautique notamment Excel. Il faudrait également mentionner un rôle de véritable conseiller joué auprès des différents acteurs du système d'information.

Pour toutes autres informations veuillez-bien me contacter à l'adresse mail ci-dessous :

e-mail : yanickhenri@yahoo.fr





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Initiative

Mobilité

Relationnel