Yanick LeBlanc, né au Québec, a fait ses études en Administration/Marketing et en Science Humaine au Cégep de Ste-Foy et à l’Université Laval.



Après avoir travaillé plusieurs années en Administration, en Services Financiers, en Consultation, en Formation et Enseignement, Développement Personnel et, dans les Relations Humaines, il a fondé en 2008, Vision-Action. Son entreprise a pour mission d’œuvrer à l’Apprentissage, au Développement, à l'Innovation, la Santé et aux Succès, des Personnes et des Entreprises. En 2011, il ouvre un complément à ses champs d'expertise et, il devient co-fondateur de Formation RCR Secourisme. En 2012, il rejoint Santinel inc., une entreprise spécialisée en Santé et Sécurité au Travail.



Sa recherche d’Amélioration Continue et de Développement Quotidien, lui permettent d’Optimiser ses qualités de Professionnel, de Leader, d’Entrepreneur, de Communicateur et ses Valeurs Humaines.



Il est toujours orienté vers une même direction, soit le Succès…dans un Équilibre complémentaire, entre le Personnel et le Professionnel…et ce, avec l’Être Humain au cœur de la Réussite…



Il vous offre un Service Professionnel et de Qualité Supérieur…



Mes compétences :

Coaching

Créative

Développement personnel

Enseignement

Formation

méditation

Premiers secours

Relaxation

Santé

Secourisme

Vision

Leadership