Yanick Marie ROY

Je recherche activement du travail dans le domaine de la Traduction indépendante ou en tant qu'Assistante/ Secrétaire de direction

Je suis disponible et ouverte à toute proposition susceptible de correspondre à mes diverses compétences.



Mes Qualités principales personnelles sont:



• Une grande motivation personnelle à réussir dans tout environnement de travail ; d'excellentes compétences relationnelles: - pondération ; - travail d’équipe, - capacité à être proactive, - énergie, - détermination, - auto-discipline, - volonté, - maîtrise du travail sous pression, - respect des délais;



• Ma bonne humeur, ma patience et mon optimisme.



Mes compétences :

Gestion de projets

Sens des responsabilités et polyvalence

Informatique

Entregent avec la clientèle

Sens de l'organisation et des responsabilités

Gestion du stress

Confidentialité des informations

Communication

Gestion des compétences

Sens des responsabilités et du commandement

Discrétion et Disponibilité Opérationnelle to

Gestion des conflits

Patience et fidélité

Sens du contact et excellent relationnel

Honnete et pro actif

Internet

Amabilité

Traitement de texte

Traduction