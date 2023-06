Yanick YANICK (NZIMO DONGMO)

Doté d'une belle expérience dans le domaine de la recherche et développement pharmaceutique, production et packaging de vaccins et médicaments pharmaceutiques et dans la prévention du Covid-19,



Expert en hygiène sécurité et environnement et business developer certifié, passionné de sport surtout de gymnastique, de lecture, cuisine et voyages,

mon principal point d'attention est de pouvoir mettre sur pied des solutions innovantes destinées aux entreprises scientifiques



1-Que ce soit au niveau procédural ou technologique pour pouvoir résoudre des problèmes spécifiques



2- Ou dans la recherche de nouveaux marchés