Yanik CABIN

Je suis chargé de travaux électricien spécialisé dans le nucléaire pour la SFEE où je travaille depuis 1981.



Mes compétences vont du dépannage aux travaux neufs en passant par la maintenance de matériels industriels installés dans le nucléaire, notamment en Zone Contrôlée.

Je gère et réalise en complète autonomie l'installation des matériels nécessaires au déroulement des arrêts de tranches spécialement dans le bâtiment réacteur.



A coté de mes missions principales, j'ai participé, entre autres, à la modification nationale des ponts roulants DMK aux centrales de Flamanville et de Paluel. J'ai contribué à l'installation DECT au sein de cette dernière centrale...



En 30 ans de carrière, j'ai effectué de nombreux travaux en tous genres et dans tous les domaines rencontrés dans le nucléaire.



Si vous voulez tous les aboutissants de mon parcours, n'hésitez pas à me contacter.



Disponible pour les déplacements nationaux.



Mes compétences :

Sécurité

SDIN

Radioprotection

cartorad

micado

epsilon

prevaire