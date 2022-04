Yanira MARTÍNEZ ARANGO

A la recherche d'un poste dans la filière de la musique, notamment dans la programmation, conseil, direction artistique ou production. Musicologue, formée à La Havane, à Madrid, et à Paris, avec une expérience professionnelle à Cuba et en France, je viens d'achever mon Master 2 PRO en Administration et Gestion de la musique à La Sorbonne, avec une mission de programmation à la Maison des cultures du monde.

Comptez sur moi si vous développez une activité dans le secteur Musique et vous avez besoin d'une passionnée et connaisseuse-gestionnaire !

A bientôt!