Yanis CHAOU

Recherche un poste d'agent de sécurité après avoir obtenu mon CQP-APS, SSIAP 1, SST. Je suis une personne dynamique et rigoureuse.



Mes compétences :

Utilisation des outils de télésurveillance

Rédaction de compte rendus et rapports

Détection des anomalies et gestion des incidents

Surveillance des lieux rondes de prospection

Accueil et contrôle d'accès