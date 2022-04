Yanis CHERKASKI

- Expérience de 4 ans d'ingénieur R&D dans le domaine des matériaux, de la chimie des matériaux et du nucléaire (gestion de projets R&D sur des matériaux innovants pour des applications diverses et variées)

- Aisance dans le développement, le pilotage et la réalisation d’études tout en tenant compte des coûts, délais et budgets du projet (objectifs systématiquement validés à la fin des missions)

- Culture de sûreté dans un milieu très réglementé et strict qu'est le nucléaire (manipulation, gestion et suivi des déchets de matières nucléaires)

- Compétences techniques variées (synthèse, étude thermique, caractérisation solide et liquide, développement d'expériences innovantes, maîtrise des règles de sécurité dans un laboratoire, ...)

- Goût prononcé pour le management (recrutement, formation, suivi et accompagnement de stagiaires de niveau BAC+5)

- Très sociable et apprécie fortement le travail en équipe.



Mes compétences :

Déchets radioactifs

Électrochimie

Recherche bibliographique ou Internet

Encadrement

Diffractométrie de rayons X

Bibliographie

Veille bibliographique

Radioprotection

Pilotage d'équipe

Corrosion

Essais mécaniques

Radiochimie

Céramique

Sens de l'initiative

Communication écrite

Communication visuelle

Sens du contact

Organisation du travail

Organisation

Microsoft

Microsoft Office

Microscopie

Spectroscopie

Déchets

Gestion des déchets

Analyse de risque

Analyse

Synthèse

Analyse de données

Rédaction scientifique

Synthèse rédactionnelle

Rédaction technique

Rédaction

Prise de parole

Compte-rendu

Animation de réunions

Conduite de réunion

Sûreté nucléaire

Nucléaire

Génie des Procédés

Génie Chimique

Communication externe

Communication

Communication interne

Matériaux composites

Métallurgie

Audit interne

Audit

Planification

Etude technique

Gestion de projet

Conduite de projet

Banc de tests

Chimie

Chimie analytique

Caractérisation électrique

Caractérisation mécanique

Caractérisation des matér