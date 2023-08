Yanis DEOLA (YANIS DEOLA)

Je suis la CEO de une couverture bébé. Ayant eu plusieurs bébé, je sais qu'être une maman n'est pas facile au quotidien. C'est pour cela que j'ai décidé de créer ma marque et d'aider le plus de mamans possbiles. Et cela en me spécialisant dans les couvertures pour bébé. Laissez votre bébé se blottir dans notre couverture, créant un cocon qui imite le réconfort du ventre maternel. Votre bébé dort sans interruption grâce à la limitation des mouvements brusques. Rendez-vous directement sur notre site pour en découvrir plus : https://une-couverture-bebe.com