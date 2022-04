Yanis FLEURIEL

L’opération de transport et de logistique, parfois simple dans son concept, peut mettre en jeu des modalités contractuelles complexes. L'environnement juridique de la relation contractuelle entre donneurs d'ordres et prestataires est souvent méconnu. Cette ambiguïté aboutit souvent à des situations litigieuses, voire conflictuelles. Voyons comment éviter ces situations, sécuriser ses contrats, prévenir les litiges, dans le but de pérenniser les relations contractuelles.



Mes compétences :

Transport routier

Conseil

Transport

Logistique

Consultant

Calage et arrimage

Sûreté Sécurité des Entreprises

Transport de marchandises

Entrepot / gestion des stocks

ADR IMDG IATA

Expertises judiciaires

Expertises d'assurance