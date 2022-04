Yanis MOUGAS

Etudiant passionné de marketing digital et de e-commerce, mes capacités vous aideront à accroître votre présence et vos ventes sur le web. Dynamique et plein d'idées, je souhaite devenir l'atout qui permettra à votre entreprise de se développer davantage.



En pleine période d'apprentissage et de perfectionnement, ma curiosité et mon engagement me permettent d'être rapidement opérationnel dans les différentes missions que j'effectue. J'aimerais avoir la chance d'évoluer dans une entreprise me permettant d'améliorer encore davantage mes compétences, tout en partageant mes acquis avec mes futurs collaborateurs.