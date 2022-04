Yanis MULLERAS-EL ATMANI

Jeune diplômé d'un BTS IPM (Industrialisation des Produits Mécaniques) avec comme poste actuel Contrôleur qualité dans l'entreprise Kawneer France et ayant eu comme première expérience professionnelle un stage de deux mois dans le secteur CND Contrôle Non Destructif chez Airbus Helicopters Marignane. Motivé et déterminé pour poursuivre et progresser dans cette branche.



Mes compétences :

Word, Excel, Powerpoint, Publisher

Odevis

Utilisation de logiciel de Fabrication Assistée pa

Utilisation d'instrument de mesure tridimensionnel

Utilisation d'instruments de mesures

Organisation d'un processus de fabrication

Lecture des Normes et qualités

Procédé d'usinage de haute précision

Lecture de plan

Dessin industriel

Utilisation de machines à Commandes Numériques CN

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

CATIA

Bug Tracking System