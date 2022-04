Yanis PERRET

Madame, Monsieur,



Je suis actuellement en reconversion professionnelle. Étant diplômé d'un Baccalauréat en Gestion-Administration, Je souhaite vivement reprendre mes études pour un BTS Assistant Gestion de la PME afin de mettre à profit les connaissances acquises durant mon cursus scolaire, avoir un diplôme de niveau supérieur et apporter mes compétences au service de votre entreprise.



Très intéressé par l’organisation juridique et la gestion opérationnelle des entreprises, je voudrais développer et assimiler des compétences dans le domaine du contrôle de la gestion client, des Ressources Humaines ou encore de la communication au sein d’une entité à taille humaine. Après ce BTS je souhaiterais faire une licence professionnelle pour ancrer mon expérience de terrain et être apte à la gestion d’une PME.



Pluricompétent et polyvalent grâce à mes expériences professionnelles variées, je souhaiterais rejoindre votre entreprise qui me permettrait de travailler au sein d'une équipe professionnelle pour mieux apprécier les enjeux de la gestion d'une PME, satisfaire à la performance et à vos intérêts dans la fonction d'assistant à la gestion de la PME.



Mes compétences :

Pack Office

Accueil Téléphonique

Accueil physique

Publipostage

Pack Word

Recrutement

Compte rendu

Ressource Humaine

Gestion du personnel

Gestion administrative

Archivage