-Bonne connaisance de 3Dsmax, Photoshop,AfterEffects, InDesign



-Connaissances de Dreamweaver(HTML5 , CSS3)



-Debutant C, C#,Javascript, PHP/SQL, Arduino.



Langues parlées

- Français (Langue maternelle)

- Anglais (Bon niveau)

- Espagnol (Niveau moyen)



Mes compétences :

CSS 3

C

Adobe After Effects

Arduino

HTML 5

PHP

Adobe Photoshop

3D Studio Max