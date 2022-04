Yanis, Said KHADIRI

En tant qu'Experts Comptables & Commissaires de Comptes, nous associons pour la réussite de vos projets, des compétences de haut niveau, et nous mettons à votre disposition notre réseau de partenaires, avocats d'affaires, administrateurs judiciaires, banques, notaires, Business Angels, Investisseurs.



Des synergies interprofessionnelles, au service de nos clients, dans nos domaines de compétences :



- Missions de Commissariat aux Comptes, aux apports, aux fusions;

- Missions d'Expertise Comptable et Financière;

- Corporate finance;

- Levés de fonds et financements structurés;

- Introduction en bourse sur le marché Alternext à Paris;

- Restructuring, des procédures amiables en amont, jusqu'au plan de cession;

- Evaluation d'entreprise et participation au processus de négociation-cession/acquisition;

- Audit d'acquisition d'entreprise;

- Expertise de gestion pour les comités d'entreprises;

- Optimisation fiscale à travers nos audits fiscaux, et assistance aux contrôles fiscaux;

- Expertise de gestion, et audit pour les Comités d'Entreprises;

- Expertise Judiciaire et arbitrage.



Notre défi permanent, est de construire des solutions optimales, aux problèmatiques que vous nous soumettez.





Mes compétences :

Commissaire aux comptes

Expert comptable

Contrôleur qualité à l'Ordre des Experts Comptable

Expertise judiciaire