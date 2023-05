Yanis SAIDI

Passionné d'informatique depuis très jeune et après un baccalauréat section S,



je suis actuellement en 2nde année BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) avec option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers).



J'intègre, à la prochaine rentrée, Sup de Vinci en Bachelor B3 développement à Bordeaux. Je recherche un poste en développement informatique au sein d'une entreprise innovante et dynamique où je pourrai progresser mais également apporter mes qualités et ma motivation.



Mon projet professionnel est de poursuivre vers un Master.