Mon poste de consultant chez CGI Business Consulting me permet d’appréhender la diversité des solutions e-commerce mises à la disposition des clients. Une bonne connaissance des leviers stratégiques (plateforme e-commerce, CMS, services de paiement...) et des impacts fonctionnels/IT liés à leur activation est essentielle dans la conduite du changement des e-commerçants.



CGI Business Consulting recrute. N'hésitez pas à m'envoyer vos candidatures à yanis.sif@edhec.com.



Vous pouvez également me contacter pour toute opportunité de business ou pour échanger tout simplement à propos de vos passions.



Mes compétences :

Entrepreneuriat

eCommerce

e-Business

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HTML

Community management

Informatique

Amélioration continue

Mathématiques

Gestion de projet

Web