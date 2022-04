Yanis TALBI

Passionné par la sécurité informatique et les nouvelles technologies. Je suis actuellement en formation master cyber sécurité informatique à l'université Paris Descartes. Je suis a la recherche d'une alternance en cyber sécurité 3 jours en entreprise/ 2 jours a l'université, je suis disponible à partir du mois de septembre. J'ai choisi la voie de l'alternance car il s'agit du moyen le plus efficace de se professionnaliser, développer ses compétences et d'acquérir un savoir-faire et une expérience concrète. qui m'aidera a réaliser mon projet professionnel et d'exploiter mes diverses connaissances et acquis.