Yaniv ABITTAN

De la stratégie des moyens à la mise en œuvre opérationnelle d’activations « porteuses de sens »



Conception, production et suivi d’opérations expérientielles BtoB & BtoC axées sur l’expérience en lieux de vie et lieux de vente : tournées été/hiver, lieux éphémères, salons, roadshow, promotions, animations réseaux et points de vente, guérilla marketing…

Intervention depuis la prise de brief client jusqu’au reporting de fin d’événement.



Mes compétences :

Communication

Experiential Marketing

Marketing

Média