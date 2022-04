Yaniv DAYAN

Ingénieur Supélec spécialisé dans la modélisation et les mathématiques financières, je suis aussi titulaire d'un master 2 de finance à Dauphine spécialisé dans la gestion du risque et l'assurance.



Après une experience de 3 ans comme chargé d'études actuarielles et responsable de l'inventaire vie, je suis aujourd'hui responsable du pôle MCEV au sein de la direction actuariat de Swisslife Assurance et Patrimoine.



Par ailleurs, je suis en deuxième année au centre d'études actuarielles, afin d'obtenir le diplôme d'actuaire.



Mes compétences :

SAS

actuariat

statistiques

VBA

mathématiques

finance

PROPHET

modélisation financière

assurance vie