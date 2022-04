Yanka BEZINSKA

Je suis Docteur en Sciences du Langage. J'ai 11 ans d'expérience en milieu universitaire (enseignement et recherche) et 4 ans d'expérience dans l'enseignement secondaire. Je suis plurilingue, dynamique, organisée, rigoureuse, méthodique, autonome et créative. J'ai l'esprit critique, le sens de l'écoute et des responsabilités, un bon relationnel et une forte capacité d'adaptation. Je me passionne pour l'enseignement et la recherche, mais je suis également prête à enrichir mes compétences et expériences en m'investissant dans de nouvelles fonctions, proches de mes centres d'intérêt.



Mes compétences :

Microsoft Excel

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Orthographe

Gestion des données

Recherche scientifique

Acquisition de données

Échange de données informatisé

Base de données

Capacités oratoires

Recherche de financement

Animation d'équipe

Qualité des données

Analyse de données

Culture

Traitement de données

Animation de groupes

Esprit analytique

Synthèse rédactionnelle

Animation de formations

Esprit d'initiative

Note de synthèse

Administratif

Analyse

Adaptation

Rédaction de contenus

Organisation du travail

Animation de réunions

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Recherche documentaire

Développement des compétences

Internet

Montage audio

Organisation d'évènements

Informatique

Gestion de projet

Linguistique

Statistiques

Travail en équipe

Communication

Gestion budgétaire

Éthique

Montage vidéo

Conception

Laboratoire de Recherche

Rédaction

Études qualitatives

Gestion administrative

Transcription

Relationnel

Montage photo

Bureautique

Sciences humaines et sociales