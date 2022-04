CONTACT



TALENT BOX / Danielle Gain



01 56 69 33 00



d.gain@talentbox.fr



28 rue de Mogador, 75009 Paris



FORMATION



Studio Pygmalion / Pascal Emmanuel Luneau

Conservatoire de Rosny sous Bois / Jacques Fontan

Université de Nanterre / Comedia del Arte, Clown, Mime

Chant moderne et technique vocale / Michel Cerroni



FILMS



Folie Douce (2009) Téléfilm TF1 de Josée Dayan (Le vendeur de bâteaux)

Les Traces du passé (2007) Court-métrage de Léa Kraoubner (1er rôle)

Les Liens de nos Coeurs (2007) Court-métrage de Quentin Mallet (Arnaud)

Maud #6 (2002) Court-métrage de Guillaume Fialip et Thomas Lhos (L'autostoppeur)

Mon année 1919 (2000) Long-métrage de Huang Jianzhong (Le journaliste)

Décollage Immédiat - Les ailes de la ville (1999) Série de Aline Isserman (Le jeune homme en réinsertion)



THEATRE



People Story (2009) Au Théâtre des 2 Rêves de Sandrine Ubeda

En quête d'organes... Vérifiez que les vôtres sont toujours là (2009) A la Comédie Saint Michel de Carla Marques, Colomba Marchetti et Yann Abram

Yann Man Show !! (2006) Au Théâtre des 2 Rêves de Yann Abram



PUBLICITE



Carrefour Le Carton (2008) de Adrien Armanet



Mes compétences :

Acteur

Chanteur