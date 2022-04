Notre société intervient dans le domaine de la prestation de service.



ROYAL-PROTECTION-SERVICE est une entreprise de sécurité privée spécialisée dans la protection des biens et des personnes. Dotée d'une équipe de professionnels, nous mettons tout en œuvre pour prévenir et dissuader tout acte de malveillance (Vol – Dégradation – Incendie – Espionnage industriel) pouvant nuire à vos intérêts économiques



Nous disposons de compétences dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes avec une équipe d’hommes et de femmes pluridisciplinaire (agent de prévention des vols – rondier intervenant sur alarme- agent cynophile– Agent SSIAP 1 & 2– Agent d’accueil ex…).



CODE ROME K2503, CODE APE 9010Z, SIRET 443034731,

Enregistré à la chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen (76)



Numéro d'agrément N° AFSO-2012-13-76-1 - CNAPS RENNES