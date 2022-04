Yann ALLAIN

Domaines d'expertise et savoir faire:

- Sécurisation et audit des environnement SAP

- Sécurisation & audit des environnements IPV6

- Formation/sensibilisation des équipes IT,

- La sécurité applicative,

- Création de guide de sécurité toute technologie,

- Assistance technique

- Audit (type ISO27001-2) & test d’intrusion

- Mise en place de Secure Développement Life Cycle (SDLC),

- Accompagnement à la certification PCI DSS

- Mise en place de processus SSI

- Validation et assistance au choix de produit de sécurité

- Audit de code

- Définition et mise en oeuvre de Politique de sécurité (PSSI) ou de schéma directeur sécurité

- La sécurité des systèmes embarqués

- la sécurité des applications mobiles

- …



Résumé de mon profil

- Plus de 19 ans d’expériences

- Dont 15 dédiés à la sécurité des SI et des systèmes embarqués

- Ancien responsable sécurité applicative d’un groupe du CAC 40 (Accor)

- Expertise technique et approche du métier reconnue (cf. interventions publiques à Blackhat USA, Eurosec, JSSI,...)

-Habitué à traiter les problématiques organisationnelles et/ou fonctionnelles de ce domaine

-Expériences de la direction de projets complexes dans des environnements techniques variés et des contextes internationaux

(Pour plus de détail, je vous envoie mon CV sur simple demande)



Spécialités : La sécurité applicative,la sécurité des systèmes embarqués, l'accompagnent à la mise en conformité PCI DSS, les tests d'intrusion ( Réseau, Système & applicatif)

la sécurité des systèmes de monétique sur IP, la sécurité des moyens de paiement en ligne et enfin la recherche de vulnérabilité, Audit de code, Audit sécurité technique ou organisationnel, la conception de systèmes embarqués sécurisé, hardware hacking,



Mes compétences :

Analyse de risque

Application management

Applications web

Conseil

Electronique

Expertise technique

Iso27001

Management

Owasp

PCI DSS

Sécurité

Sécurité des Systèmes

Sécurité des systèmes d'information

Sensibilisation

SSI

Systèmes d'Information

Technique

Test

Test d'intrusion

Web