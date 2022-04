Yann AMBASSADEUR ALLOSUCCÈS

Je m'apelle Yann, j'ai 22 ans, je suis étudiant en école d'ingénieur. Je me suis lancé dans cette startup innovante et unique qu'est AlloSucces qui fait la promotion de la plateforme de cours en ligne MentorShow.

AlloSucces s’occupe de l’affiliation de MentorShow. Sur MentorShow il y aura des cours en ligne digne des meilleures séries NetFlix données par des stars sur différents domaines (cuisine, magie, sport, théâtre, entrepreneuriat...)

Mais ils ont aussi développé un programme d’affiliation novateur pour ceux qui veulent travailler depuis chez eux et réussir sur internet simplement en faisant la promotion des cours des stars.

Vous pouvez aussi faire comme moi et devenir ambassadeur avant le lancement en Mars 2020 (avec de nombreux avantages).

N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir d'autres renseignements ou mon retour d'expérience. Avant de me lancer dans cette aventure, de par mes études, je n'avais aucune expérience dans le web marketing mais tout est fait dans le programme pour réussir !

Bonne journée!

Yann.

#marketing #web #télétravail #digital



Mes compétences :

Ecommerce

Affiliation

Web marketing