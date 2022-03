Yann ANGEBERT

Chargé d'études et travaux en sécurité ferroviaire depuis plus de 6ans.



J'ai eu l'occasion de travailler sur les lignes suivantes:

Ligne 13: Mise en service du SP de Porte de Saint-Ouen, Avant projet de renouvellement du poste de signalisation de la fourche Ligne 13

Ligne 6 : Modernisation de la ligne 6

Ligne 14: Adaptation du SAET AG vers le SAET NG.



Je suis de nature dynamique, agréable, volontaire, rigoureux, organisé, autonome tout en ayant un vrai esprit d'équipe et un très bon sens relationnel.





Mes compétences :

Catia v5

Power point

Word

SolidWorks

Microsoft Excel 2010

Autodesk inventor