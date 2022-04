Yann ARAUJO DS

Je me spécialise plus particulièrement dans la pose d'adhésif sur tout support (véhicule, panneau, etc..) N'ayant aucun diplôme, je compte passer des formations de pose adhésif approfondi avant la fin 2015 (Formations FRA). Ce qui me permettra par la suite d'améliorer et perfectionner ma qualité de travaille. J'ai tout de même une expérience pro de 4ans dans ce domaine qui me permet d'accomplir beaucoup de tache avec minutie et professionnalisme.

Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Graphiste

Poseur adhésif

Sérigraphe