Yann ASSOUAKON

Actuellement etudiant en master2 finance d'entreprise participant a un programme d'echange universitaire a L'ESG UQAM a montreal ; la finance d'entreprise est pour moi une passion developpée au cours de mes dernières années d'étude. L'evaluation d'entreprise ; la gestion du risque ; le private equity et l'analyse financière; representent mes principaux objectifs professionnels. Ambition; serieux; esprit crittique et motivation me caracterisent .



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

International Financial Reporting

Consolidations

Audit