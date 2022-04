Créée en 2016 l'entreprise A.E.S est spécialisée dans le lavage sans eau et de la rénovation esthétique de véhicule d'occasion.



L'entreprise A.E.S dirigé par M. Yann AUBRY officie sur le bassin de Vichy dans le secteur du nettoyage automobile pour les particuliers et les professionnels.



A.E.S propose à ses clients un service pratique, efficace et simple à mettre en place.



Avant-vente, fin de leasing, sinistre, acte de vandalisme, événements particuliers (mariage, baptême,exposition...), votre véhicule a besoin d'être nettoyé dans les meilleurs délais,notre équipe nettoie et lustre vos véhicules sur site à la main, sans eau, avec des produits respectueux de l'environnement.



A.E.S se sert d'un produit qui est passé en pulvérisation directement sur la carrosserie. Le produit dissout et enrobe la saleté, le tout en évitant les risques de rayures. Ensuite deux microfibres lavables sont passées successivement sur le véhicule. La première va capturer la salissure et la deuxième lustrer.



Lorsque la voiture est finie, la carrosserie est nettoyée, lustrée et protégée.Une vrai économique à tous points de vue.



Notre travail consiste à se déplacer directement chez le client.



Le nettoyage de véhicule sans eau présente de nombreux avantages :



Le particulier, a un avantage certain à faire appel à A.E.S car pendant qu’il vaque à ses occupations ou qu’il travaille, on s’occupe de son véhicule sans qu’il ait besoin de se soucier de rien.



Le professionnel, l’intérêt réside sur le fait d’externaliser cette tâche à quelqu’un qui est spécialisé. Et de réduire considérablement ses charges fixes, et d’avoir un partenaire professionnel qui lui assure réactivité, service et qualité.



Chaque client aura un véhicule impeccable avec un service à la carte !



Les produits utilisés sont BIODÉGRADABLES. Ils permettent de laver entièrement un véhicule sans eau et sans risque de pollution. Contrairement aux lavages traditionnels qui nécessitent plus de 100 litres d'eau avec une qualité de finition moindre.



A.E.S non seulement économise l'eau de notre planète mais assure aussi un résultat d'une qualité inégalée. Les résultats remarquables de cette technologie séduiront les professionnels de l'automobile et les particuliers les plus exigeants.







Des prestations de lavage sans eau sur-mesure.



Nettoyage extérieur : nettoyage et lustrage carrosserie/ nettoyage plastiques/ chromes extérieurs/ rétroviseurs extérieurs/ vitres extérieures/ les jantes/ seuils de portes/ rénovation des pare-chocs.



Nettoyage intérieur : nettoyage des vitres/ intérieur de portes/ rétroviseur intérieur/ aspiration et shampoing de l'habitacle et du coffre/ dépoussiérage du tableau de bord, aérateurs/ détachage des tissus.



Nettoyage complet : formule intérieure et extérieure.



La rénovation des optiques de phare : permet de rénover efficacement les optiques au lieu de les remplacer.

- Il enlève les rayures, le jaunissement et permet de raviver l’optique.

- N’oubliez-pas que le manque de clarté d’un optique, jouant sur le faisceau lumineux, peut faire l’objet d’une contre-visite au contrôle technique.



Mes compétences :

Spécialiste du néttoyage sans eau.

Je me déplace à l'adresse du client.

Néttoyage intérieur/extérieur

Rénovation des optiques de phare