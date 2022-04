Yann BADER

Caméléon de la vente, je m'adapte à toute situation.



Mes expériences passées m'ont permis de voir les deux facettes du métier de

commercial : tant en sédentaire, qu'itinérant.



Je ne prétends pas que le commerce n'a plus de secret pour moi, le métier de commercial

est tellement riche que je ne saurais en avoir fait le tour.



Etre le meilleur, nous nous posons tous la question de savoir comment le devenir, pour ma

part, je n'ai pas la réponse, mais je fais en sorte de me donner les moyens d'y parvenir.



Avide de défis et empli d'ambitions je cherche qu'à dépasser mes limites pour avancer dans ce domaine.



Le commerce ne s'arrete pas seulement à la vente, d'autres facteurs clés entrent en jeu, telles l'ambiance professionnelle, la présentation de soi, et l'organisation, auxquels j'attache une grande importance.



Mes compétences :

Design

Dessin

Marketing

Conseil

Vente

Relation client

Création

Excel

Word

PowerPoint