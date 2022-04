Director au sein du département LBO d'AXA Private equity. Notre activité consiste dans la prise de participation majoritaire au sein de sociétés performantes en France et en Allemagne.

Depuis sa création AXA Private Equity a réalisé plus 40 opérations de LBO de taille moyenne (reprise de société en s'appuyant sur l'équipe dirigeante) dont Lamy Lutti, , Souriau, Camaieu, Eau Ecarlate, Go Voyages).



Fonction : sourcing et analyse de dossier d'investissement.



Mes compétences :

Capital investissement

Investissement

LBO

Private Equity

Transmission