Yann BARELLE

Titulaire du diplôme d’état d’éducateur spécialisé et riche d’expériences professionnelles, je me suis d’abord impliqué dans un travail de relations socio-éducatives, d’accompagnement à l’autonomie et de socialisation auprès de personnes en situation de handicaps intellectuels, puis dernièrement, dans le champ de l’inclusion sociale, où je suis intervenu auprès de personnes parfois isolées et décrochées des dispositifs de droit commun.

Par l’intermédiaire de démarches éducatives en corrélation avec un travail de sensibilisation, de relation et d’articulation du tissu partenarial, j'ai effectué un travail d'accompagnement vers le secteur médico-social, de la formation et de l’emploi, ceci afin de favoriser leur réinsertion. A ces occasions, j’ai renforcé mes compétences en matière d’analyse, de synthèse, d’adaptation et de relationnel ainsi que celles à travailler en équipe, avec les familles et un réseau de partenaires de manière à tendre vers un rôle de facilitateur.

Promouvoir et ou concevoir des outils éducatifs, adaptés, le tout dans un cadre réglementé, sont autant de capacités que je saurai mettre à profit au sein de votre service.