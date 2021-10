Je suis une personne que l'on qualifie souvent de déterminé et de jovial qui attache une grande importance au respect des autres. Sur le plan professionnel j'aime aussi bien évoluer seul qu'en équipe, capable d'initiative je n'oublie jamais de me nourrir des expériences de mon entourage. Joccupe désormais le poste dexpert régional parcours de soin pour le laboratoire Novartis nouveau métier qui me permet dexprimer au mieux mes qualités.