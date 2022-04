Yann BASTARAUD

Admis à l'Ina SUP, à l'issue des tests de sélection, pour le BTS audiovisuel option montage et postproduction, je suis à la recherche d'une entreprise qui m'accepterait pour 2 ans (2016/2017; 2017/2018) en contrat d'apprentissage, la formation se faisant en alternance.

Totalement disponible pour vous rencontrer, et partager les détails d'une collaboration, vivement souhaitée.



Mes compétences :

Ecoute

Sympathique

Détermination

Ambition

Montage

Polyvalent

