Yann BATTAGLINO

Manager expérimenté, mon parcours professionnel atypique m'a permis de travailler dans différents univers allant du milieu bancaire au matériel médical en passant par le traitement anti corrosion. J'ai toujours su m'adapter et suis devenu expert dans chacun de ses domaines.



J'ai appri les valeurs du travail, le respect des collaborateurs et la satisfaction client au côté de mon père. Il m'a appri qu'un bon chef devait maîtriser son sujet pour être pertinent et suivi par ses équipes.

Il m'a formé pendant de nombreuses années, se ne fût pas toujours évident de collaborer, mais il a contribué à construire l'homme que je suis devenu et surtout palier à la formation scolaire que je n'ai pas suivi.

Une fois à la retraite, j'ai géré seul la PME familiale pendant presque 5 ans.

C'est à la naissance de ma fille que j'ai décidé de vendre la société au profit d'une activité salariée pour plus de confort familial.



Aujourd'hui je travaille pour une multinationale dans laquelle j'ai su m'adapter, développer mes compétences managériales, ainsi que de nombreuses autres telles que l'anglais ou la maîtrise du Pack Office par exemples.



Je suis un facilitateur, j'aime travailler en équipe malgré mon leadership, je trouve la victoire plus belle lorsqu'elle est partagée.



Compétiteur, perfectionniste et parfois obstiné, j'ai la culture du résultat.

J'aime avant tout délivrer plutôt que faire de la politique.



Toujours à la recherche de nouveaux challenges, j'aime relever les défis et apprendre, contrairement à ce que démontre mon parcours scolaire.

La routine et les tâches répétitives font parties de ce que je déteste dans le travail.



Actuellement en poste, je reste ouvert à de nouvelles opportunités.



Mes compétences :

Gestion de projet

Animer une réunion

Animer un séminaire

Management visuel

Maître d'oeuvre

Management d'équipe