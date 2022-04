Yann BEASLE

Titulaire d'un BTS technico commercial option génie électrique et mécanique, j'ai occupé la fonction d'assistant technico-commercial pendant 12 ans dans le domaine de la vidéosurveillance.



Je suis actuellement en poste dans la société MERCURA (leader français des équipements de signalisation lumineuse et sonore pour véhicules prioritaires et de service) en tant que technicien service clients.



Mes compétences :

Calcul de valeur électrique

Diagnostic d’une défaillance d’origine électriqu

Concevoir l’étude de faisabilité technique

Saisie des commandes clients

Suivi des règlements clients

Gestion des litiges

Gestion des achats fournisseurs

Lecture de plan, de schéma électrique

Etude de cahier des charges

Utilisation d’appareils de mesure électrique

Elaboration de devis

Hotline technique niveau 3