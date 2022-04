Yann BEAUCENT

Avril 2011 à Aujourd'hui

Architecte industriel au sein d'une equipe d'architectes Manufacturing Engineering dediée aux programmes A318, A319, A320, A321 et Avant projet avion short range.

Definir, ameliorer, chiffrer, valider et supporter les usines Airbus pour la mise en place des systemes industriels sur les nouveaux progrommes ou sur les evolutions de la gamme Single Aisle.



2002 à Avril 2011

Activité d’Analyses des Architectures d’Assemblages au sein de l’entité Engineering Structure d’Airbus France.

Activité multidisciplinaire et interface entre Conception, Calcul de structure, Aérodynamique, Qualité Production, Industrialisation, et Méthodes Production.

Responsable sur l'A380 d'une equipe de 2 ingenieurs et 4 techniciens

Etudes sur A380, A320, Demonstateurs composite pour l'A350XWB, A30X, A320NEO dans les zones Pointe Avant, Troncon Central, Mat Réacteur...Sur des programmes en phase developpement, Etude faisabilité et Avant Projet.



Mes compétences :

Architecte

Architecture

Avant projet

Conception

Design

Fuselage

Industrialisation

Production